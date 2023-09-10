Жители Югры выбирают губернатора Тюменской области: действует 733 избирательных участка

Фото: Информационный канал Избирательной комиссии ХМАО - Югры

Жители Югры сегодня выбирают губернатора Тюменской области и представителей в органы местного самоуправления. В округе действует 733 избирательных участка, которые открыты с 08:00 до 20:00.

Процесс голосования организуют 7 885 членов участковых избирательных комиссий. Они работают не только на местах, но и проводят процедуру голосования на дому для маломобильных граждан. Воспользоваться такой возможностью можно, обратившись с заявлением в УИК до 14:00.

Кроме того, легитимность выборов обеспечивают более трех тысяч наблюдателей.