Свой голос на выборах в Югре отдали уже больше 286 тысяч человек

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Свой голос на выборах губернатора Тюменской области в Югре отдали уже больше 286 тысяч человек, что составляет около 25% от общего количества избирателей.

Избирком Югры отмечает, что голосование в регионе продолжается и проходит в штатном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию по-прежнему не поступало.

Напомним, что в округе действует 733 избирательных участка и процесс голосования организуют более 7 тысяч членов участковых избирательных комиссий.