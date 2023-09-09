В Сургуте парень, который избил двух учащихся вечерней школы, отправится в СИЗО

В Сургуте 19-летний ученик вечерней школы избил 16-летнюю одноклассницу и 15-летнего подростка. Фото: ЧП Сургут.

Парень, который избил двух учащихся вечерней школы, отправится в СИЗО. В субботу, 9 сентября, суд в Сургуте избрал меру пресечения обвиняемому. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

- Сегодня по ходатайству следователя СКР решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в ведомстве.

Ранее 19-летнему жителю Сургута было предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних учащихся вечерней школы.

Напомним, в Югре 19-летний учащийся вечерней школы напал на подростков, избив 16-летнюю девушку и 15-летнего парня. Мама пострадавшего подростка заявила о случившемся в полицию, а также рассказала о драке в соцсетях. Все произошло в районе 15 часов в вечерней школе 5 августа. Саид сначала избил свою одноклассницу, а когда он узнал, что у неё есть друг, начал требовать его номер телефона. Досталось и молодому человеку. Дети вместе с родителями обратились в больницу и сняли побои.