Югорские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна 15-го этажа в Нефтеюганске

Фото: Следственный комитет по ХМАО.

Сотрудники Следственного комитета по ХМАО – Югре проводят процессуальную проверку по факту гибели в Нефтеюганске полуторогодовалого ребенка после падения из окна 15-го этажа. Трагедия произошла в пятницу вечером, 8 сентября.

Следователями установлено, что в квартире на момент происшествия находились двое малолетних детей под присмотром матери. Трагедия произошла, когда женщина ненадолго вышла из комнаты с одним ребенком, оставив второго ребенка в комнате с приоткрытым окном.

- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Оперативники настоятельно просят не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. При наличии возможности оборудуйте окна ограничителями открывания створки окна. Не приучайте детей играть на подоконниках, отмечают в ведомстве.