«Мать вышла на пару минут из кухни»: в Нефтеюганске с высоты 15-го этажа выпал годовалый ребенок

В Югре по недосмотру родителей из окна 15-го этажа выпал годовалый ребенок. Фото: Виктория Гаврик

В Нефтеюганске с высоты 15-го этажа выпал годовалый ребенок. Журналисту «Комсомольской правды» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре сообщили, что малыш выпал из окна одного из домов в жилищном комплексе «Панорама». Малыш скончался на месте до приезда скорой помощи.

— В Нефтеюганске погиб годовалый ребенок. Он выпал из окна 15-го этажа дома в ЖК «Панорама». ЧП произошло в районе около 19:00, — сообщили «КП» в ведомстве.

До позднего вечера на месте происшествия работали сотрудники полиции. Чуть позже стали известны подробности страшного инцидента. Малыш выпал из окна квартиры в микрорайоне 15, дома №8б.

— Ребенок сам выпал. На кухне диван прям под окном стоит, мать вышла на пару минут из кухни, вернулась, а ребенка нет. Она сразу поняла, что случилось. Мальчик умер, выпав из окна пятнадцатого этажа, — сообщили редакции «КП» в полиции.

К сожалению, подобные случаи происходят в Югре ежегодно. Ранее редакция писала о том, что 5 мая 2023 года в Урае 8-летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение. Следователи Урайского межрайонного следственного отдела проводят процессуальную проверку.

Сотрудники Следственного комитета отмечают, что случаи травмирования и гибели детей после падения из окон, увы, регистрируются ежегодно. Главное правило остается неизменным: за ребенком нужен глаз да глаз. Поэтому в ведомстве дали свои рекомендации родителям.

- Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках, - добавили в Следственном комитете.