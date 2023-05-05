В Урае восьмилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа в Урае Фото: Татьяна Коркина

В Урае проводится проверка по факту выпадения ребенка из окна. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, 4 мая 2023 года, восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи Урайского межрайонного следственного отдела проводят процессуальную проверку. По предварительной информации, мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала из окна вместе с ребенком.

- В настоящее время следователи проводят работу, направленную на установление причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - прокомментировали в силовом ведомстве.