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НовостиПроисшествия5 мая 2023 8:44

В Урае восьмилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии
Виктория Терина
Восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа в Урае

Восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа в Урае

Фото: Татьяна Коркина

В Урае проводится проверка по факту выпадения ребенка из окна. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, 4 мая 2023 года, восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи Урайского межрайонного следственного отдела проводят процессуальную проверку. По предварительной информации, мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала из окна вместе с ребенком.

- В настоящее время следователи проводят работу, направленную на установление причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - прокомментировали в силовом ведомстве.