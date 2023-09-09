В Югре на подъезде к Сургуту водитель внедорожника погиб в ДТП. Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе в жутком ДТП скончался водитель автомобиля «Нива Шевроле». Авария произошла в субботу ночью, 9 сентября, в районе трех часов на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Сургуту».

Установлено, что на магистрали столкнулись два транспортных средства: автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 24-летнего мужчины и машина «Тойота», где находился 58-летний водитель.

- В результате ДТП водитель «Нива Шевроле» скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир «Тойоты», а также два пассажира Нивы получили травмы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

На место происшествия приезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.