В Арктике передвижение спецтехники отслеживают с помощью высокоскоростного интернета

Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт» в Мурманской области

Терминал, который располагается в акватории Баренцева моря, предназначен для перевалки сжиженного природного газа. Сырье доставляется с месторождений танкерами-газовозами. Для обеспечения безопасного движения спецтехники компания МегаФон объединила в защищенную сеть автоматизированный радиотехнический пост и Центр системы управления движением судов.

Расстояние между объектами составляет почти 50 км. Благодаря проделанной работе информация от радионавигационного оборудования и автоматической метеостанции в высоком качестве и без задержек поступает в центр управления в Мурманске. Кроме того, устойчивый сигнал помогает сотрудники морской транспортной отрасли контролировать навигационную обстановку и поддерживать радиосвязь с судами в режиме реального времени.

Как отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Северо-Западном регионе Юлия Сябитова, цифровые решения мобильного оператора всегда направлены на то, чтобы упростить рабочие процессы и повысить их эффективность. Поэтому высокое качество связи на перегрузочном объекте позволит сотрудникам принимать оперативные решения и обеспечить безопасность на всех этапах деятельности компании.