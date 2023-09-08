В Сургуте презентуют социальную сеть для предпринимателей

Фото: Эдвард Панов

Сургут стал третьим российским городом, в котором 16 сентября 2023 года пройдет бизнес-шоу «Вызов». Шоу уже с аншлагом прошло в Москве и Крыму. Автором проектов является Сергей Бекренев.

- Иммерсивное бизнес-шоу - это новый формат полного погружения в мир будущего, которое мотивирует, вдохновляет и открывает новые грани твоих возможностей.

Проект призван помочь предпринимателям ХМАО и всей России в масштабировании бизнеса через развитие личности. В рамках бизнес-шоу пройдет презентация российской социальной сети для предпринимателей и активной молодежи «Круги».

Для того, чтобы посетить бизнес-шоу необходима регистрация.