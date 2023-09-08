Энергетики обеспечат надежное электроснабжение избирательных участков в Единый день голосования

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Электросетевой комплекс Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО будет под особым контролем в период проведения Единого дня голосования. За исправной работой объектов проследят «Россети Тюмень». Всего в трех регионах будут действовать 2018 избирательных участков, более четверти из которых подключены к сетям компании.

10 сентября пройдут выборы губернатора Тюменской области, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ. А с 8 по 11 сентября компания обеспечит круглосуточное дежурство, чтобы вовремя ликвидировать возможные технологические нарушения. В трех регионах будут работать 193 бригады в составе 903 специалистов и 392 единицы спецтехники. Кроме того, энергетики подготовили 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт.

На время выборов компания приостановит выполнение плановых ремонтных работ и переключений на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. Для быстрого реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий выстроено взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России.

О нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно сообщить по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.