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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:23

Житель Югры отправится за решетку из-за убийства мужчины и похищения свидетелей

Помимо двух статей, мужчине предъявлено обвинение еще по нескольким
Екатерина Коган
Мужчина пробудет за решеткой более 20 лет. Фото предоставлено Комсомольской правде

Мужчина пробудет за решеткой более 20 лет. Фото предоставлено Комсомольской правде

Страшная история разыгралась пять лет назад в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Корреспонденту «Комсомольская правда-Югра» в пресс-службе окружной прокуратуры рассказали подробности давнего происшествия. В августе 2017 года мужчина похитил оружие своего отца и находясь в лесу выстрелил в группу молодых людей. Из-за таких хулиганских злодеяний один человек скончался, а второй получил легкий вред здоровью. Но на этом злоумышленник не остановился. Он, совместно с сообщниками, сжег автомобиль скончавшегося, угрожал очевидцам и поместил их в машину. Затем вывез из города, похитил у одного из них деньги. Выпустили молодых людей лишь в Екатеринбурге.

В ведомстве добавили, что подсудимого признали виновным по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Похищение человека», «Уничтожение имущества путем поджога». Отвечать за проступки придется в исправительной колонии строгого режима целых 23 года. Отметим, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.