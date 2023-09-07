Житель Югры отправится за решетку из-за убийства мужчины и похищения свидетелей

Мужчина пробудет за решеткой более 20 лет. Фото предоставлено Комсомольской правде

Страшная история разыгралась пять лет назад в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Корреспонденту «Комсомольская правда-Югра» в пресс-службе окружной прокуратуры рассказали подробности давнего происшествия. В августе 2017 года мужчина похитил оружие своего отца и находясь в лесу выстрелил в группу молодых людей. Из-за таких хулиганских злодеяний один человек скончался, а второй получил легкий вред здоровью. Но на этом злоумышленник не остановился. Он, совместно с сообщниками, сжег автомобиль скончавшегося, угрожал очевидцам и поместил их в машину. Затем вывез из города, похитил у одного из них деньги. Выпустили молодых людей лишь в Екатеринбурге.

В ведомстве добавили, что подсудимого признали виновным по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Похищение человека», «Уничтожение имущества путем поджога». Отвечать за проступки придется в исправительной колонии строгого режима целых 23 года. Отметим, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.