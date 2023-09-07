В Нижневартовске открылась новая школа с бассейном и зимним садом

Фото: пресс-службы Сбербанка

Учебное заведение получило экологическую образовательную направленность и имеет безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо зимнего сада и бассейна, в школе №44 организовали три спортивных зала, библиотеку с читальным залом, специализированные классы и лаборатории. Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко отметил, что это учебное заведение является настоящим центром притяжения для жителей огромной части города, находящейся за улицей Ханты-Мансийской.

Добавим, что школа стала пятым объектов в Югре, возведенным с использованием механизма государственно-частного партнерства. Кредитором в проекте выступил Сбербанк, который выделил на строительство образовательного учреждения 2,3 млрд руб.

«Нижневартовск, наряду с Ханты-Мансийском, Сургутским районом и Сургутом стал первопроходцем в России по возведению школ в рамках концессионного соглашения. Применять концессионные соглашения можно для строительства не только школ, но и медицинских учреждений, инфраструктурных, транспортных и коммунальных объектов. Сбер готов оказывать поддержку на всех этапах – от планирования и разработки проекта до финансирования», - добавил управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.