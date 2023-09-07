В Нижневартовске отец ударил топором по голове пьяного сына Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске отец ударил обухом топора 35-летнего сына. В пресс-службе УМВД Нижневартовска рассказали, что на жителя Нижневартовска заведено уголовное дело из-за того, что тот ударил своего сына с инвалидностью топором по голове.

- По обстоятельствам произошедшим 5 сентября, где в ходе конфликта мужчина 1954 г.р. нанес не менее 1 удара обухом топора в область головы мужчине 1982 г.р. заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» в пресс-службе ОМВД Нижневартовска.

В СМИ появилась информация о том, что пьяный молодой человек просил деньги у пожилых родителей, но те ему отказали и он напал на них и сестру. Во время потасовки он сам получил удар обухом топора по голове от отца. Родители вызвали скорую, которая поставила предварительный диагноз - ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости и гематома. Кроме того, парень страдает «Шизофренией».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске осудят 27-летнего мужчину за убийство сожительницы.