В Нефтеюганске осудят 27-летнего мужчину за убийство сожительницы Фото: Татьяна Коркина

СК России по ХМАО - Югре завершил расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Нефтеюганска, который обвиняется в убийстве 26-летней сожительницы. Случилось это 1 мая 2023 года, когда между мужчиной и женщиной произошла пьяная ссора.

Во время конфликта мужчина схватил нож и нанес сожительнице множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления. Мужчину заключили под стражу. Следователи собрали достаточно доказательств и материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре полиция завела уголовное дело на живодера, изнасиловавшего и убившего собаку в Лангепасе.