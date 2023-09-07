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НовостиОбщество7 сентября 2023 3:16

Глава Нижневартовска проверил подготовку города к зиме

В Нижневартовске специалисты заменят изношенные трубы на полиэтиленовые
Виктория Терина
Глава Нижневартовска проверил подготовку города к зиме. Фото: страница главы Нижневартовска

Глава Нижневартовска проверил подготовку города к зиме. Фото: страница главы Нижневартовска

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко вместе с председателем Думы Алексеем Сатиновым и представителями общественности проверил как идет подготовка города к зиме, в частности работы по замене трубопроводов водоснабжения и водоотведения на двух участках (в 12 и 6 микрорайонах). Об этом руководитель поделился в своих соцсетях.

Он сообщил, что изношенные трубы меняются на полиэтиленовые, так как они обладают множеством преимуществ – прежде всего это долговечность и простота монтажа. Они надежны, безопасны и экологически чисты.

Напомним, что в социальные учреждения Нижневартовска уже поступает тепло.