Глава Нижневартовска проверил подготовку города к зиме. Фото: страница главы Нижневартовска

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко вместе с председателем Думы Алексеем Сатиновым и представителями общественности проверил как идет подготовка города к зиме, в частности работы по замене трубопроводов водоснабжения и водоотведения на двух участках (в 12 и 6 микрорайонах). Об этом руководитель поделился в своих соцсетях.

Он сообщил, что изношенные трубы меняются на полиэтиленовые, так как они обладают множеством преимуществ – прежде всего это долговечность и простота монтажа. Они надежны, безопасны и экологически чисты.

Напомним, что в социальные учреждения Нижневартовска уже поступает тепло.