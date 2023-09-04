В социальные учреждения Нижневартовска уже поступает тело Фото: Юлия Кучеренко

В социальные учреждения Нижневартовска уже поступает тело. О начале отопительного сезона сообщили в администрации города. Подавать тепло в первую очередь начали в детские сады, школы и медицинские учреждения.

- Подача тепла в объекты социальной инфраструктуры возобновляется по заявкам руководителей. По состоянию на 4 сентября, в ресурсоснабжающую организацию поступило 11 заявок. Сегодня начинаем планомерный запуск тепла на эти объекты, – отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Анатолий Боков.

Кроме того, в администрации отметили, что в городе завершены все запланированные мероприятия по подготовке к зиме. Ресурсоснабжаюшие организации полностью готовы к запуску тепла. Подача тепла в жилые дома начнется когда среднесуточная температура будет ниже 8 градусов на протяжении пяти суток.