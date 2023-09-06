Сургутские медики прооперировали женщину с огромной опухолью яичника

Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В сургутском центре охраны материнства и детства прооперировали женщину с огромной опухолью. Как рассказали в департаменте здравоохранения Югры, пациентка жаловалась на тянущие боли внизу живота и пояснице.

Исследование показало огромное новообразование правого яичника, достигающее порядка 15 см в диаметре. Опухоль оказалась доброкачественной, поэтому женщину прооперировали. Операция длилась 3 часа и закончилась благополучно. Пациентку уже скоро выпишут домой.

- Женщинам следует относиться особенно внимательно к таким новообразованиям, так как накопление жидкости в большем количестве камер такой кисты яичника может привести к разрыву и нагноению кисты, кроме того, такие кисты могут перейти в злокачественную опухоль, - поясняет заведующая гинекологическим отделением Центра Алла Сергеевна Костенко.

Медики советуют женщинам регулярно проходить профилактический осмотр у гинеколога и внимательно относиться к своему здоровью.