Тхэквондист из Сургутского района стал бронзовым призером на Международном фестивале. Фото: администрация Сургутского района

Тхэквондист из Сургутского района стал бронзовым призером на Международном фестивале в Екатеринбурге. В фестивале университетского спорта участвовали представители 36 стран. За первенство боролись больше 3 тысяч спортсменов.

Бронзу в весовой категории до 63 кг взял воспитанник лянторского филиала отделения «Тхэквондо» МАУ ДО «СШОР» Сургутского района Тимур Рябов. Он студент второго курса УРФУ, входит в состав сборной команды Югры по тхэквондо, он продолжает тренироваться у тренера Сургутского района Татьяны Косинцевой.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчанка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту.