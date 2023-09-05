Югорчанка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Югорчанка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле. Он проходит с 31 августа по 6 сентября, в соревнованиях принимают участие сборные команды из разных стран мира.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В составе женской сборной абсолютная чемпионка Екатерина Чендакова из Югры в очередной раз подтвердила свое звание - показала лучшее время на 100 метровой полосе с результатом 14.91 с. К сожалению этот результат не засчитали из-за попутного ветра (>2м/с), сообщают в группе "Пожарный спорт Вконтакте". Но спортсменка не расстроилась и пробежала полосу препятствий еще раз, показав результат в 15,45 с., что тоже стало мировым рекордом.

По итогам двух соревновательных дней, югорчанка Екатерина Чендакова заняла второе место на Чемпионате Мира.