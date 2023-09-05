В Ханты-Мансийске на левом берегу острова «Самаровское» нашли тело мужчины. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на левом берегу острова «Самаровское» на реке Иртыш нашли тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- И снова происшествие на воде. Сегодня на левом берегу острова «Самаровское» на реке Иртыш обнаружено тело мужчины без признаков жизни, - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас полиция выясняет личность утонувшего мужчины и расследует обстоятельства его гибели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в районе понтонной переправы через реку Лямин перевернулась лодка, на борту которой находились два человека. Один мужчина доплыл до берега, а второй, к несчастью, утонул. Когда его вытащили из воды, он уже не подавал признаков жизни.