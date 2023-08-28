Один доплыл, второй - утонул: в Сургутском районе перевернулась лодка с людьми

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе произошел несчастный случай, в результате которого утонул человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В районе понтонной переправы через реку Лямин перевернулась лодка, на борту которой находились два человека. Один мужчина доплыл до берега, а второй, к несчастью, утонул. Когда его вытащили из воды, он уже не подавал признаков жизни, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас этим делом занимаются сотрудники полиции. Они проводят следственные действия, чтобы выясняют все обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС еще раз обращаются к судоводителям и напоминают, что каждый находящий на борту пассажир обязан быть в спасательном жилете!