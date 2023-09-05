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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:07

Житель Нижневартовского района предстанет перед судом за незаконную рубку леса

Из-за незаконной рубки сосны ущерб лесному фонду превысил 100 тысяч рублей
Виктория Терина
Житель Нижневартовского района предстанет перед судом за незаконную рубку леса

Житель Нижневартовского района предстанет перед судом за незаконную рубку леса

Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовского района предстанет перед судом за незаконную рубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

- Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя с. Варьеган. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, - говорится в сообщении прокуратуры.

Рубку деревьев мужчина провел в мае 2023 года на территории Новоаганского участкового лесничества. У него не было специальных документов, которые могли разрешить ему вырубку леса. Из-за незаконной рубки сосны ущерб лесному фонду превысил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд, лесоруб уже возместил ущерб.