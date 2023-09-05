Житель Нижневартовского района предстанет перед судом за незаконную рубку леса Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовского района предстанет перед судом за незаконную рубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

- Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя с. Варьеган. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, - говорится в сообщении прокуратуры.

Рубку деревьев мужчина провел в мае 2023 года на территории Новоаганского участкового лесничества. У него не было специальных документов, которые могли разрешить ему вырубку леса. Из-за незаконной рубки сосны ущерб лесному фонду превысил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд, лесоруб уже возместил ущерб.