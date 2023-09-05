Сургутские медики спасли мужчину после анафилактического шока от укуса осы

Фото: Сургутская станция скорой медицинской помощи

Еще один случай спасения от укуса осы, а точнее аллергии на укус, произошел в Югре. На территории дачного кооператива Сургута поступил вызов к мужчине 62 лет от его знакомого, из-за боли в области сердца. Об этом сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи.

Оказалось, что во время сбора грибов в лесу мужчину ужалила оса. После укуса он резко начал задыхаться, появилось выраженное головокружение и слабость. Сопровождающий его знакомый вызвал скорую помощь. У пациента были признаки анафилактического шока и ему оказали всю необходимую экстренную помощь.

После оказания помощи пациент почувствовал себя лучше и мужчину в стабильном состоянии привезли в стационар и госпитализировали в реанимацию.

Медики отметили, что даже маленькое жало может принести большие неприятности. Поэтому югорчанам советуют при выезде на природу иметь при себе противоаллергические препараты, особенно тем, у кого есть аллергия.