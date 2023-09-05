В Нефтеюганске скорая спасла мужчину от аллергической реакции на укус осы

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нефтеюганске медики спасли мужчину от аллергии на укус осы. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Югры. В скорую позвонили встревоженная женщины. Она сообщила, что ее мужа укусила оса. Диспетчер немедленно отправил бригаду в садовое товарищество, путь был неблизкий, а время шло на минуты. Благодаря опытному водителю скорая доехала быстро.

Медики оценили состояние мужчины, которое оказалось критическим, он был без сознания. Врачи оказались ему помощь и через несколько минут мужчина пришел в себя, а его первые слова были: «Здравствуйте, я Валера».

Из разговора с супругой, врач скорой помощи выяснила, что на своей даче, мужчина почувствовал внезапную и жгучую боль в районе головы, и лишь мельком заметил улетающее от него насекомое. Через пару минут ему стало плохо, появилось затрудненное дыхание и чувство нехватки воздуха. Его состояние стремительно ухудшалось, и надежда была на скорую помощь.