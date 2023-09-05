В Югре повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений

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Энергетики провели плановые работы на высоковольтной подстанции «Лосинка» и питающих ЛЭП «Пыть-Ях – Лосинка» и «Ленинская – Лосинка», которые обеспечивают электроэнергией Мамонтовское и Омбинское месторождения углеводородов.

Специалисты отремонтировали два силовых трансформатора, 9 выключателей мощностью 110 кВ и 35 кВ, а также 18 разъединителей мощностью 6 и 35 кВ. Работы на энергетическом объекте провели «Россети Тюмень». Кроме того, энергетики установили 145 спиральных шлейфовых зажимов и более 70 птицезащитных устройств в ходе технического обслуживания высоковольтных линий.

Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения двух югорских месторождений, где с начала разработки добыто свыше 615 млн тонн углеводородов. На эти цели энергетическая компания направила более 1,3 млн рублей.