В Ханты-Мансийске обнаружили новый очаг бешенства. Фото: Природнадзор Югры

В Ханты-Мансийске обнаружили новый очаг бешенства. С 29 августа 2023 года ввели карантин по бешенству животных в ДНТ «Черемхи». Об этом сегодня, 31 августа, сообщил Природнадзор Югры.

- Обнаружен эпизоотический очаг – непосредственно место нахождения источника возбудителя – слюна больных восприимчивых животных. В карантине территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом 3 тысячи метров - сообщили в Природнадзоре.

В ведомстве добавили, что во время карантина запрещен ввоз, вывоз животных с территории карантина, запрещено проводить какие-либо мероприятия, связанные с участием животных. Бешенство крайне опасно как для животных, так и для человека, так как болезнь поражает центральную нервную систему и приводит к смерти.

Очаги городского типа бешенства бывают у бездомных собак, кошек, у сельскохозяйственных животных. Если у животного появились признаки бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюноотделение), рекомендуется немедленно сообщить об этом в Ветеринарную Службу ХМАО – Югры.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре стали чаще регистрировать случаи бешенства животных.