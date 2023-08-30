В Югре все чаще регистрируют случаи бешенства животных Фото: Юлия Кучеренко

За 7 месяцев 2023 года в Югре зарегистрировано 113 случаев укусов животными на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре. Больше всего пострадавших зафиксировано в Ханты-Мансийском районе.

Кроме того, специалисты ведомства отмечают рост случаев бешенства в этом году. За последние 10 лет случаи бешенства животных регистрировались в Кондинском, Белоярском, Октябрьском, Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском районах, городах Нягань и Ханты-Мансийск. Кроме бешенства, бездомные животные передают и другие опасные заболевания, такие как описторхоз, токсокароз, токсоплазмоз, дирофилариоз, ляблиоз и другие паразитарные заболевания, которые встречаются среди жителей Югры.

- Югра находится в самом крупном в мире природном очаге описторхоза. Биологические отходы от переработки рыбы карповых пород - часть кормовой базы для бездомных животных, обитающих в городах и поселках. Поэтому проблемы содержания, правильного выгула, вакцинации и учета домашних питомцев – эпидемиологов волнуют не меньше, чем ветеринарных врачей и зоозащитников - отметили в ведомстве.