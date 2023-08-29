В Мегионе вновь замечен медведь: хищника видели в СОНТ «Черемушки»

В Мегионе вновь замечен медведь. Фото: Природнадзор Югры

В Мегионе вновь замечен медведь, на этот раз косолапого видели возле СОНТ «Черемушки». Об опасности предупредили в администрации города. Ранее мишку видели в районе расселенного жилгородка МУ-18 между магазином «Березка» и ЦППН-1. О том разные ли это медведи или один и тот же не сообщается.

- Мегионское Управление гражданской защиты населения информирует, что в понедельник утром на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в районе садово-огороднического товарищества «Черемушки» замечен медведь. Есть вероятность, что до настоящего времени хищник может быть на этой территории - говорится в сообщении администрации.

Тем, кто находится в этом районе необходимо быть крайне бдительными. А при обнаружении медведя необходимо сообщить по телефону дежурной части – 02 (с мобильного телефона – 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу – 112.

По словам директора МКУ «Управление гражданской защиты населения» Юрия Бирюкова, в каждом случае обнаружения медведей в непосредственной близости от Мегиона и Высокого, а также территорий СОНТ, информация об этом передается в Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, так как у местных органов самоуправления нет разрешения на отстрел хищников.

Он также подчеркнул, что случаев нападения медведя на людей в границах Мегиона не отмечалось, тем не менее, встреча с ним может представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Также стоит быть внимательными во время посещения леса для сбора дикоросов и отдыха, а также для рыбалки, важно ни в коем случае не оставлять без присмотра детей.