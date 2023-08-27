В Мегионе в черте города разгуливает медведь

Жителей Мегиона предупредили о том, что в черте города заметили медведя Фото: Юлия Кучеренко

Жителей Мегиона предупредили о том, что в черте города заметили медведя. Об этом пишет Управление общественных связей города.

- По сообщению МКУ «Управление гражданской защиты населения», в субботу на пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что в районе расселенного жилгородка МУ-18 между магазином «Березка» и ЦППН-1 замечен медведь - говорится в сообщении.

О том, что хищника выловили не сообщается, а значит остается риск, что до настоящего времени животное может находиться на этой территории. Горожанам следует быть бдительными. При обнаружении зверя необходимо сообщить по телефону дежурной части – 02 (с мобильного телефона – 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу – 112.