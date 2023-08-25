Жители Югры стали чаще заражаться описторхозом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре регистрируются случаи опасных болезней, которые передаются через рыбу: описторхоз и дифиллоботриоз. Крайне высокая заболеваемость населения этими болезнями обусловлена расположением округа в крупнейшем в мире природном очаге. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры.

- В 2023 году зарегистрировано 1 083 случаев описторхоза, рост относительно 2022 года на 39,7% (775 случаев). Заболеваемость описторхозом превышает показатель РФ. Также, в 2023 году зарегистрировано 82 случая дифиллоботриоза - сообщили в ведомстве.

Если есть термически необработанную или плохо просоленную зараженную рыбу, риск заболевания возрастает в разы. Зараженной могут быть следующие виды рыб : язь, чебак, лещ и плотва. Заражение дифиллоботриозом происходит при употреблении недостаточно просоленной щучьей икры и плохо термически обработанной рыбы (речная рыба - щука, окунь).

Обеззараживание речной рыбы от опасных личинок возможно при длительной термической обработке, замораживании и копчении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россельхознадзор нашел опасных паразитов во всех пробах выловленной рыбы-сырца в Югре.