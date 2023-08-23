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НовостиЗдоровье23 августа 2023 9:36

Россельхознадзор нашел опасных паразитов во всех пробах выловленной рыбы-сырца в Югре

В рыбе из Обь-Иртышского бассейна нашли описторхоз
Виктория Терина
Россельхознадзор нашел опасных паразитов во всех пробах выловленной рыбы-сырца в Югре

Россельхознадзор нашел опасных паразитов во всех пробах выловленной рыбы-сырца в Югре

Фото: Юлия Кучеренко

Россельхознадзор нашел паразитов во всех пробах выловленной в ХМАО-Югре рыбы-сырца. Об этом сообщили Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В июле 2023 года отобрано 8 проб (образцов) рыбы-сырца, выловленных в Обь-Иртышского бассейна ХМАО-Югры.

- Исследования показали, что во всех образцах нашли жизнеспособных личинок Opisthorchis felineus (кошачья двуустка), что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это довольно опасное заболевание, при длительном течении приводящее к тяжелым последствиям.