Россельхознадзор нашел опасных паразитов во всех пробах выловленной рыбы-сырца в Югре Фото: Юлия Кучеренко

Россельхознадзор нашел паразитов во всех пробах выловленной в ХМАО-Югре рыбы-сырца. Об этом сообщили Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В июле 2023 года отобрано 8 проб (образцов) рыбы-сырца, выловленных в Обь-Иртышского бассейна ХМАО-Югры.

- Исследования показали, что во всех образцах нашли жизнеспособных личинок Opisthorchis felineus (кошачья двуустка), что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это довольно опасное заболевание, при длительном течении приводящее к тяжелым последствиям.