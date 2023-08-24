Самолет, вылетевший из Сургута в Иркутск, вернулся в аэропорт из-за отказа высотометра Фото: Юлия Кучеренко

Самолет Utair, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за отказа приборов. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT. Известно, что воздушное судно авиакомпании Utair, которое следовало по маршруту Сургут - Иркутск, вернулось в аэропорт вылета из-за отказа высотометра - прибора для изменения высоты.

- Рейс UTA137 Сургут – Иркутск Временный отказ левого высотомера. Азимут 130 гравд, удаление 100 км, эшелон FL210. Возвращается на аэродром вылета Сургут, говорится в сообщении.

Спустя 20 минут после сообщения самолет успешно приземлился в аэропорту Сургута. Пострадавших не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о том, что летевший в Сургут самолет столкнулся с птицей на высоте 1700 метров.