Летевший в Сургут самолет столкнулся с птицей на высоте 1700 метров Фото: Юлия Кучеренко

Летевший в Сургут самолет столкнулся с птицей. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

- Экипаж Boeing-737 авиакомпании «Победа» после взлета из аэропорта Дагестана доложил о возможном столкновении с птицей - говорится в сообщении.

Сигнал об этом поступил при пересечении судном отметки 1700 метров после взлета. Но к счастью, все прошло удачно и никто не пострадал. Было принято решение следовать на аэродром назначения в Сургут. Самолет сел благополучно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.