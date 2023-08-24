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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:25

В Югре перевернулась лодка с тремя людьми

В Октябрьском районе на 10 км протоки Алешкинская перевернулась лодка с людьми
Виктория Терина
В Югре перевернулась лодка с тремя людьми

В Югре перевернулась лодка с тремя людьми

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре перевернулась лодка с людьми. К счастью, обошлось без пострадавших - люди находились в спасательных жилетах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Случилось все в Октябрьском районе на 10 км протоки Алешкинская ниже по течению от поселка Приобье. В лодке находилось 3 человека и все они упали в воду, когда перевернулась лодка. Двух пассажиров удалось поднять на мимо проходящее судно «ЮМБА 35», а один самостоятельно доплыл до противоположного берега.

Старший инспектор ГИМС МЧС Югры помог доставить всех в поселке Приобье. Медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре на реке Конда утонул 18-летний парень.