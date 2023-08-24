В Югре перевернулась лодка с тремя людьми Фото: Юлия Кучеренко

В Югре перевернулась лодка с людьми. К счастью, обошлось без пострадавших - люди находились в спасательных жилетах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Случилось все в Октябрьском районе на 10 км протоки Алешкинская ниже по течению от поселка Приобье. В лодке находилось 3 человека и все они упали в воду, когда перевернулась лодка. Двух пассажиров удалось поднять на мимо проходящее судно «ЮМБА 35», а один самостоятельно доплыл до противоположного берега.

Старший инспектор ГИМС МЧС Югры помог доставить всех в поселке Приобье. Медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре на реке Конда утонул 18-летний парень.