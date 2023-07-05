В Югре на реке Конда утонул 18-летний парень

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

В Югре утонул молодой парень. Трагедия произошла на реке Конда. 18-летний юноша отдыхал вместе с друзьями. Ребята решили переплыть реку, но не рассчитали свои силы, один из них погиб. На месте происшествия сотрудники МЧС организовали поиски тела. Участие принимали и местные жители.

– С начала летнего периода, это уже 4 происшествие при купании в необорудованном месте. Уважаемые жители региона, используйте для купания специально оборудованные пляжи, соблюдайте правила безопасного поведения на воде, – рассказали в пресс-службе ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Спасатели просят, обращаясь к родителям, проводить беседы со своими детьми о мерах безопасного поведения на водоемах.