В Нижневартовской ОКБ опровергли информацию об изъятии органов у живого пациента

В ОКБ Нижневартовска не подтвердили информацию об изъятии органов у живого пациента. Фото: архив ОКБ Нижневартовска

Жуткая история из Нижневартовска гуляет сегодня по соцсетям. Жительница Нижневартовска обвинила местных врачей в изъятии органов у ее живого мужа. Обращение женщины в прокуратуру попало в Сеть. Она сообщила, что ее супруга госпитализировали в окружную больницу Нижневартовска с инсультом, но там якобы решили, что пациент не выживет, и изъяли у него жизненно важные органы не оповестив об этом родственников. Женщина пытается наказать врачей так как считает, что на момент операции ее супруг был жив. Она обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку.

- Прошу вас провести проверку и принять процессуальное решение по факту изъятия жизненно важных органов у моего супруга без согласия в лечебном учреждении города Нижневартовска, - говорится в письме прокурору.

На запрос «Комсомольской правды» в пресс-службе окружной прокуратуры подтвердили, что заявление действительно поступило.

- Обращение поступило в прокуратуру Нижневартовска. Будет направлено по подведомственности в соответствующие компетентные органы - отметили в пресс-службе.

В следственном комитете Югры сообщили, что в их структурные органы подобных обращений не было. Однако представители ОКБ Нижневартовска заявили, что информация не соответствует действительности.

- Информация, опубликованная в СМИ и общественных пабликах о том, что в Нижневартовской окружной клинической больнице у еще живого пациента изъяли органы, не соответствует действительности. Правила трансплантации органов закреплены законом. Донорство жизненно важных органов возможно только после того, как предприняты все возможные способы спасения жизни пациента и широким консилиумом врачей констатирована его смерть. При отсутствии волеизъявления о своем несогласии на посмертное донорство, действия медорганизации признаются правомерными, - сообщили в ОКБ Нижневартовска.

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