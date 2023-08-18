Столицу Югры этим летом украсили почти 300 тысяч цветов. Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Столицу Югры этим летом украсили почти 300 тысяч цветов. Площадь посадки составила 7 тысяч квадратных метров - это целое футбольное поле растений. Об этом сообщает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своем телеграм-канале.

Город уже по традиции украшают наиболее устойчивые виды растений, которые хорошо приживаются в северном климате, а именно: агератум, петуния, сальвия, цинерария, кохия и различные виды бархатцев. До середины осени горожане смогут любоваться яркими цветами.

- Регулярный полив, прополку и замену увядших растений обеспечивают работники городского хозяйства. Спасибо им за цветущий Ханты-Мансийск, за возможность каждый день любоваться его красотой - написал Максим Ряшин в своем телеграм-канале.