Глава СКР Быстрыкин заинтересовался делом с участием 15-летенго школьника из Югры, которому выстрелили в голову

Фото: информационный центр СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с участием 15-летенго школьника, которому выстрелили в голову, перепутав его с гусем.

ЧП произошло 8 августа 2023 года в Березовском районе. Местный житель, находясь в лодке на реке Северная Сосьва, выстрел из оружия в направлении находящегося в воде мальчика, посчитав, что это птица. В результате подросток получил проникающее огнестрельное ранение головы и теперь находится в реанимации.

По факту случившегося заведено уголовное дело, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия).

- Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, - прокомментировали в информационном центре СК России.