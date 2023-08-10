На грузовом хабе в Нижневартовске появилась связь

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Новый телеком-объект вблизи станции «Нижневртовск-2» запустил МегаФон, обеспечив сотрудников ж/д и грузовых хабов высокоскоростным интернетом. Кроме того, 4G захватил территорию ближайших дачных товариществ «Сибирские Черемушки» и «Нива», а также участок автодороги «Мегион-Нижневартовск».

За первый месяц работы базовой станции абоненты прокачали почти 6 ТБ данных и проговорили около полутора часов по телефону. Больше половины пользователей – жители ХМАО-Югры, еще 43% – гости из регионов: Ямал, Тюменская и Свердловская области, Уфа, Омск, Москва и др.

По словам Дмитрия Мелихова, директора МегаФона в ХМАО-Югре, до конца лета в Нижневартовске заработает еще один телеком-объект, который тоже поможет сохранить высокое качество связи и наилучшую скорость интернета.