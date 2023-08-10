В ХМАО 10 августа резко увеличилось количество и площадь лесных пожаров

Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО

В Югре 10 августа зафиксировано 23 лесных пожаров на площади 2 098,08 га, из которых 13 локализованы на площади 288,27 га.

В числе действующих природных пожаров: 6 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1 905,2 га, из них локализованы 2 на площади 175 га; 4 пожара в Березовском лесничестве на площади 20,88 га, из них локализован 1 на площади 0,08 га; 1 пожар в Нефтеюганском лесничестве на локализованной площади 6 га; 1 пожар в Самаровском лесничестве на площади 53,8 га; 1 пожар в Советском лесничестве на площади 0,01 га; 8 пожаров в Сургутском лесничестве на площади 109,6 га, из которых локализованы 7 на площади 104,6 га; 2 локализованных пожара в Урайском лесничестве на площади 2,59 га.

Пожары тушат больше 300 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме. За сутки в регионе потушили 3 лесных пожара.