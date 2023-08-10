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НовостиОбщество10 августа 2023 4:13

Коммунальные службы Нижневартовска всю ночь боролись с последствиями дождя

В Нижневартовске три улицы оказались сильно затопленными, ливневки не справились
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске даже ночью продолжилась работа по устранению сильного дождя. Как уточнили в администрации города, дежурные бригады УпоДХБ контролировали работу ливневых приемников и устранили последствия сильного дождя на участках, где образовались подтопления. Серьезно затопленными оказались: улицы Омская, Чапаева, частично проспект Победы.

- Производили работы по местам скопления воды на улично-дорожной сети, освобождали засорившиеся стоки. В настоящее время «ливневки» работают в штатном режиме. Продолжаем контролировать системы, при необходимости будут направлены бригады в места, где произойдет скопление воды, - говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что Нижневартовск уже второй раз за месяц оказывается затоплен проливным дождем.