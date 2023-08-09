Коммунальщики Нижневартовска вновь справляются с последствиями сильного ливня

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск вновь затопило и снова коммунальщики города активно борются с последствиями проливного ливня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас дежурные аварийные бригады УпоДХБ работают на улицах Нижневартовска в местах скопления воды, которые появились после сильного ливня. Специалисты открывают люки вручную, чтобы представить максимальный доступ потокам. В городском департаменте ЖКХ сообщили о том, как коммунальщики справляются с ситуацией.

- В настоящее время бригады управления по дорожному хозяйству и благоустройству работают в усиленном режиме, работает техника по откачке воды и промывке «ливневок», - рассказали в департаменте ЖКХ Нижневартовска.

Напомним, что это уже не первый потом в городе, который произошло после сильного ливня. Неделю назад в Нижневартовске за вечер выпала декадная норма осадков.