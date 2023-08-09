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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:27

Коммунальщики Нижневартовска вновь справляются с последствиями сильного ливня

Нижневартовск уже второй раз за месяц оказывается затоплен проливным дождем
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск вновь затопило и снова коммунальщики города активно борются с последствиями проливного ливня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас дежурные аварийные бригады УпоДХБ работают на улицах Нижневартовска в местах скопления воды, которые появились после сильного ливня. Специалисты открывают люки вручную, чтобы представить максимальный доступ потокам. В городском департаменте ЖКХ сообщили о том, как коммунальщики справляются с ситуацией.

- В настоящее время бригады управления по дорожному хозяйству и благоустройству работают в усиленном режиме, работает техника по откачке воды и промывке «ливневок», - рассказали в департаменте ЖКХ Нижневартовска.

Напомним, что это уже не первый потом в городе, который произошло после сильного ливня. Неделю назад в Нижневартовске за вечер выпала декадная норма осадков.