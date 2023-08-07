В Югре за неделю зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре действует 270 414 случаев коронавируса, в том числе с 1 по 7 августа зафиксировано 11 новых случаев COVID-19 в 5 муниципалитетах региона, а именно: в Сургуте - 3; Ханты-Мансийске – 2; Нижневартовске – 1; Урае – 2; Радужном – 2; Березовском районе - 1.

На момент выявления у одиннадцати человек наблюдались признаки ОРВИ, контакт установлен в 11 случаях. На коронавирус обследовано 328 человек, всего прошли обследование 3 833 164.

За весь период от COVID-19 умерло 2 618 человек. За период с 25 по 31 июля выписались по выздоровлению 30 человек, за весь период пандемии вылечились 267 753 человека.