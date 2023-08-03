В Сургуте выписали пятилетнего мальчика, который попал в реанимацию после падения с высоты

Фото: Сургутская травмбольница

В Сургуте выписали 5-летего мальчика, попавший в Сургутскую травмбольницу после падения из окна.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга, переломом челюсти и ушибами. Уже в первые часы медикам удалось стабилизировать маленького пациента, а в течение суток – добиться положительной динамики.

Врачи отмечают, что даже сравнительно небольшая в нашем понимании высота может привести к серьезным последствием. Расстояния двух этажей вполне достаточно для получения серьёзных травм. Более того, падение с такой же высоты однажды закончилось трагедией – спасти ребенка не удалось.

- От общего числа обращающихся к нам детей 8,2 процента поступают в стационар после падений с высоты. В этой категории у 15-ти процентов – травмы тяжелые. Они получены при падении с большой высоты и чреваты непоправимыми последствиями. В данном случае речь идёт об окнах квартир, лестницах, крышах гаражей, парапетах. Но нужно помнить, что для самых маленьких детей опасность представляет и высота пеленальных столиков, кухонных столов, стиральных машинок, кроватей, магазинных тележек. Зачастую после падения с них мы диагностируем черепно-мозговую травму и другие повреждения. Поэтому не устаём повторять, что любое подобное происшествие – вина взрослого, - рассказывает заместитель главного врача Сургутской травмбольницы Светлана Алиева.