В Сургуте из окна второго этажа на Ленина выпал пятилетний ребенок

Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Ленина. Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте из окна второго этажа выпал ребенок 2018 года рождения. Мальчик получил различные травмы, но остался жив, его забрали в медицинское учреждение. Оперативники проведут проверку – ребенок остался без присмотра всего на несколько минут.

Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Ленина. Пятилетний мальчик рухнул из окна, когда его мама ненадолго отвлеклась. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

- Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка. После выяснения всех обстоятельств случившемуся будет дана правовая оценка, - рассказали «КП» в полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Югре девушка упала с девятого этажа, встала и пошла дальше. Правда после этого ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.