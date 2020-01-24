«Родилась в рубашке»: в Югре девушка упала с девятого этажа, встала и пошла дальше

«Кошка с девятью жизнями» - именно так можно назвать жительницу города Излучинска ХМАО-Югры. Молодая девушка выпала с девятого этажа высотки и осталась жива. Более того, суровая северная дама, которой по чистой случайности удалось приземлиться прямо в сугроб, самостоятельно встала и отправилась дальше по своим делам.

Видео с места происшествия облетело все местные паблики. На кадрах видно, как горожанка стрелой летит вниз. Несмотря на то, что ей удалось попасть в сугроб, снежную кучу раскидывает в разные стороны.

Правда, мягкая посадка оказалась не такой уж мягкой. По данным местных СМИ, вскоре северянка попросила прохожих вызвать ей скорую помощь. Сейчас она находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы, но угрозы жизни нет: врачи оценивают состояние дамы как средней степени тяжести.

Интересно то, что на девушке была верхняя одежда и, по словам очевидцев, женщина сама выпала из окна. Что побудило её к решению высунуться на улицу – будут разбираться следователи. По факту происшествия Следственный комитет уже проводит проверку.