В Нягани проверили готовность нового железнодорожного вокзала

Фото: телеграм-канал правительства Югры

В Нягани проверили готовность железнодорожного вокзала. Вокзал прошел итоговую проверку и теперь объект ожидает заключения о соответствии. В здании начались пуско-наладочные работы, проводят клининг.

Благодаря новому зданию увеличится пассажиропоток до 80 тысяч человек в год, а также ускорится процесс доставки товаров и улучшится условия логистики для различных отраслей промышленности.

Фото: телеграм-канал правительства Югры

- Сегодня мы в шаге до полного окончания работ. За этот год многое сделано. Решения, которые в прошлом году были приняты на правительственном и муниципальном уровнях, позволили достроить объект, несмотря на определенные сложности, - рассказал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

Вокзал начнет свою работу уже в сентябре.