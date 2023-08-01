В Югре за неделю выявлено 32 случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре за неделю зарегистрировано 32 случая заболеваний COVID. За последние 4 недели показатель заболеваемости COVID-19 в регионе снизился на 5%.

Заболеваемость регистрировалась в восьми муниципалитетах Югры, а именно: в Сургуте – 12 , Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Радужном– по 3 случая, Октябрьском и Советском районах. Урае и Мегионе – по 2 случая, Березовском и Сургутском районах и Нягани по 1 случаю.

Зарегистрировано 2 завозных случая из-за рубежа (Казахстан, Киргизия). Во всех случаях у заболевших фиксировались случаи ОРВИ. Групповых очагов не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Роспотребнадзор Югры рекомендуют соблюдать меры профилактики и серьезно относиться к своему здоровью.