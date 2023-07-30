В Югре растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией Фото: Татьяна Коркина

В округе продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции. Об

этом сообщает окружной Роспотребнадзор. По последним данным, в ХМАО зарегистрировано 4,2 на 100 тысяч населения случаев энтеровирусной инфекции, что ниже уровня прошлой недели, но выше аналогичной недели 2022 года. Кроме того, регистрируются случаи энтеровирусного менингита.

Заболевание проявляется как острая инфекционная болезнь, вызываемая кишечными вирусами. Одним из главных симптомов заражения является лихорадка, острое начало с повышением температуры тела до 38-39 градусов, головная боль, боли в мышцах, тошнота, рвота, увеличение шейных лимфатических узлов. При появлении этих или похожих симптомов инфекционных заболеваний необходимо немедленно обратится к врачу.

Случаи энтеровирусной инфекции зарегистрированы в 6-ти муниципалитетах Югры, а именно: в Сургуте, Ханты-Мансийске, Сургутском районе, Кондинском районе, в Урае и Покачах. Наибольшая заболеваемость подтверждена в Сургуте и составляет свыше 70 % от заболеваемости округа.

И пока заболеваемость тенденции к снижению не имеет. Роспотрбенадзор призывает жителей всегда мыть руки с мылом после посещения туалета, тщательно мыть фрукты и овощи, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, не покупать напитки и пищу у уличных торговцев, а также употреблять термически обработанную еду.