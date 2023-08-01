Конфликт и уличная драка в Сургуте закончилась перестрелкой

Фото: архив КП

Минувшей ночью в Сургуте было шумно. А все потому что произошел конфликт между неизвестными группами людей. Информация об этом гуляет в соцсетях, СМИ и местные паблики публикуют видео с места происшествия. Неизвестные открыли стрельбу прямо на улице. По словам очевидцев, сначала огонь открыли в районе Грибоедовской развязки, а затем обстреляли дом по улице Бажова. В полицию обратился очевидец перестрелки. В пресс-службе УМФД России по Сургуту подтвердили, что перестрелка действительно была и сейчас полиция ищет всех участников драки.

- Произошел конфликт между группами лиц. Сотрудники полиции выясняют подробности случившегося, устанавливают всех участников происшествия. Проводятся оперативно — розыскные мероприятия. Подробностей пока нет - сообщили «Комсомольская правде» в пресс-службе полиции.

В соцсетях также бытует мнение, что все началось с драки. Предположительно трое мужчин начали пинать одного, а затем кто-то из них достал нож, а далее раздались выстрелы.

О том пострадал ли кто-то в потасовке и в результате стрельбы, в полиции уточнить не смогли.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава СКР потребовал доклад о расследовании убийства мужчины, совершенном 5 лет назад в Югре. Подозреваемых в зверской расправе так и не нашли.